Stranger Things 5 lidera o Top 10 da Netflix em mais de 90 países
Clique aqui e escute a matéria
Stranger Things 5 estreou com força total na Netflix, repetindo o impacto cultural visto em temporadas anteriores e alcançando o topo do ranking em 91 países nas primeiras 24 horas.
Os números reforçam que a série continua sendo o maior fenômeno da plataforma, mesmo após nove anos desde sua estreia. No entanto, dois territórios chamaram atenção por não coroarem a produção como número 1.
Os dois países que não colocaram a série no topo
Apesar do desempenho quase unânime, dois países destoaram do resto do mundo: Japão e Coréia do Sul. Nestas regiões, a 5ª temporada não conseguiu atingir o topo da Netflix.
Sobre Stranger Things 5
A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.
Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.
O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
O post Stranger Things 5 lidera o Top 10 da Netflix em mais de 90 países apareceu primeiro em Observatório do Cinema.