Stranger Things 5: Idade de Holly pode ter criado furo de roteiro; entenda
Clique aqui e escute a matéria
Com a estreia do Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things, os espectadores finalmente estão conhecendo a nova versão de Holly Wheeler (Nell Fisher), que deixa o fundo da cena para assumir um papel central – ainda que isso traga um possível problema de continuidade. Antes vista como uma criança pequena e quase silenciosa, Holly retorna mais velha e com mais espaço na história.
Filha de Karen Wheeler (Cara Buono) e irmã caçula de Nancy (Natalia Dyer), Holly se torna peça importante no horror da nova temporada. Depois de anos aparecendo apenas ocasionalmente, ela rapidamente passa a integrar o núcleo central da narrativa. Essa mudança deixa evidente que sua idade foi alterada pela série.
Apesar do ajuste na linha do tempo, dar maior relevância a Holly foi uma decisão acertada. Stranger Things já enfrenta dificuldades naturais ao equilibrar uma trama que se estende por quase uma década, mas a série costuma encontrar maneiras de lidar com as dúvidas dos fãs, incluindo as que envolvem Holly.
Holly Wheeler deveria ter 7 anos em Stranger Things 5
Considerando a cronologia da série, Holly nasceu por volta de 1980, o que a tornaria uma criança de cerca de 3 anos quando a história começou em 1983. Como a 5ª temporada se passa em 1987, Holly deveria ter aproximadamente 7 anos nos episódios mais recentes.
No entanto, Stranger Things 5 a apresenta como uma menina entre 9 e 10 anos. Isso significa que os criadores decidiram envelhecer a personagem dentro da própria linha temporal – uma mudança útil para sua função narrativa, mas que gerou questionamentos entre os fãs mais atentos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por que Stranger Things 5 mudou a idade de Holly
A decisão de alterar a idade de Holly foi motivada pela necessidade de dar mais profundidade à personagem. Ao assumir um papel mais ativo e emocional na trama, ela precisaria estar numa faixa etária que permitisse desempenhos mais complexos e situações mais intensas.
Como a idade de Nell Fisher se compara à de sua personagem
Nell Fisher, a atriz escolhida para viver Holly, é bem mais velha que a personagem: atualmente, ela tem 14 anos, embora interprete uma menina de 10 na série. Sua capacidade dramática e maturidade são fatores que justificam a escolha, mas sua aparência mais velha tem causado estranhamento em alguns espectadores.
Mesmo com o pequeno buraco na cronologia, a nova Holly tornou-se uma adição significativa à temporada, ajudando a expandir o impacto emocional da reta final de Stranger Things.
O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.
O post Stranger Things 5: Idade de Holly pode ter criado furo de roteiro; entenda apareceu primeiro em Observatório do Cinema.