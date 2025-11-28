Stranger Things 5: Idade de Holly pode ter criado furo de roteiro; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a estreia do Volume 1 da 5ª temporada de Stranger Things, os espectadores finalmente estão conhecendo a nova versão de Holly Wheeler (Nell Fisher), que deixa o fundo da cena para assumir um papel central – ainda que isso traga um possível problema de continuidade. Antes vista como uma criança pequena e quase silenciosa, Holly retorna mais velha e com mais espaço na história.

Filha de Karen Wheeler (Cara Buono) e irmã caçula de Nancy (Natalia Dyer), Holly se torna peça importante no horror da nova temporada. Depois de anos aparecendo apenas ocasionalmente, ela rapidamente passa a integrar o núcleo central da narrativa. Essa mudança deixa evidente que sua idade foi alterada pela série.

Apesar do ajuste na linha do tempo, dar maior relevância a Holly foi uma decisão acertada. Stranger Things já enfrenta dificuldades naturais ao equilibrar uma trama que se estende por quase uma década, mas a série costuma encontrar maneiras de lidar com as dúvidas dos fãs, incluindo as que envolvem Holly.

Holly Wheeler deveria ter 7 anos em Stranger Things 5

Considerando a cronologia da série, Holly nasceu por volta de 1980, o que a tornaria uma criança de cerca de 3 anos quando a história começou em 1983. Como a 5ª temporada se passa em 1987, Holly deveria ter aproximadamente 7 anos nos episódios mais recentes.

No entanto, Stranger Things 5 a apresenta como uma menina entre 9 e 10 anos. Isso significa que os criadores decidiram envelhecer a personagem dentro da própria linha temporal – uma mudança útil para sua função narrativa, mas que gerou questionamentos entre os fãs mais atentos.

Por que Stranger Things 5 mudou a idade de Holly

A decisão de alterar a idade de Holly foi motivada pela necessidade de dar mais profundidade à personagem. Ao assumir um papel mais ativo e emocional na trama, ela precisaria estar numa faixa etária que permitisse desempenhos mais complexos e situações mais intensas.

Como a idade de Nell Fisher se compara à de sua personagem

Nell Fisher, a atriz escolhida para viver Holly, é bem mais velha que a personagem: atualmente, ela tem 14 anos, embora interprete uma menina de 10 na série. Sua capacidade dramática e maturidade são fatores que justificam a escolha, mas sua aparência mais velha tem causado estranhamento em alguns espectadores.

Mesmo com o pequeno buraco na cronologia, a nova Holly tornou-se uma adição significativa à temporada, ajudando a expandir o impacto emocional da reta final de Stranger Things.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

