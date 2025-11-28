Stranger Things 5: Episódio se torna um dos mais bem avaliados da série no IMDb

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ATENÇÃO para spoilers do Volume 1 abaixo!

A quinta temporada de Stranger Things registrou um de seus melhores desempenhos no IMDb desde a estreia da série. Segundo dados da plataforma, cerca de 13 mil usuários já avaliaram os quatro episódios do Volume 1, e o capítulo final, “Feiticeiro”, alcançou nota 9.8 – colocando-o acima de episódios amplamente aclamados, como “O Massacre no Laboratório Hawkins” e “Querido Billy”, da quarta temporada.

“Feiticeiro” marca o momento em que Vecna detalha seu plano de “remodelar o mundo” usando crianças como “recipientes perfeitos”. A história também traz uma das revelações mais comentadas da temporada: Will Byers, interpretado por Noah Schnapp, manifesta seus próprios poderes e derrota os Demogorgons que atacavam o grupo.

Sobre Stranger Things 5

A trama da 5ª temporada de Stranger Things acompanha Hawkins no outono de 1987, devastada pela abertura das Fendas. O grupo de amigos tem um único objetivo: derrotar Vecna. O problema é que ele desapareceu, deixando seus planos em mistério. Enquanto isso, a cidade está sob quarentena militar e Onze volta a se esconder, já que o governo intensifica a perseguição contra ela.

Conforme o aniversário do desaparecimento de Will se aproxima, também cresce a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. A batalha final contra uma escuridão ainda mais poderosa se aproxima, e apenas a união de todos poderá decidir o destino de Hawkins – e talvez do mundo.

O elenco de Stranger Things 5inclui Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers) e mais.

O Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, e o episódio final estreia em 31 de dezembro.

