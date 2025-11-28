Maxton Hall: Atores reagem ao final devastador da 2ª temporada
ATENÇÃO para spoilers do final da 2ª temporada abaixo!
O final da 2ª temporada de Maxton Hall: O Mundo Entre Nós deixou o casal mais querido (e mais problemático) da série em uma situação devastadora. Depois de episódios marcados por luto, humilhações, perdas de oportunidades e sonhos destruídos, Mortimer Beaufort – o poderoso e manipulador patriarca da família – executa seu golpe mais cruel no desfecho explosivo da temporada.
Determinado a separar James (Damian Hardung) e Ruby (Harriet Herbig-Matten) a qualquer custo, Mortimer arma para incriminar Ruby em um falso relacionamento com o professor Sutton (Eidin Jalali). Na verdade, quem se envolveu com o docente – e engravidou dele – foi Lydia (Sonja Weißer), irmã de James. Mortimer desconhece a verdade; sua única meta é destruir o futuro de Ruby.
As consequências são arrasadoras: Ruby é suspensa de Maxton Hall, comprometendo seu sonho de ingressar em Oxford. Em entrevista ao Swooon, Harriet Herbig-Matten descreveu a sensação da personagem ao ver tudo ruir:
“Acho que naquele momento ela não entende nada do que está acontecendo. Há muitas perguntas e emoções, e perder tudo o que sempre quis é a pior coisa possível.”
Ruby poderia se salvar expondo Lydia, mas isso feriria seus valores, algo impensável, segundo a atriz.
“Acho que o lado positivo da Ruby é justamente que ela nunca faria isso, nunca entregaria a amiga”, afirmou Herbig-Matten.
O destino de James
O golpe de Mortimer, no entanto, também atinge James em cheio. A relação já frágil com o pai é destruída, reacendendo traumas e inseguranças. Hardung explicou ao Swooon que James realmente acreditou que havia uma chance mínima de redenção para o pai após o colapso emocional mostrado no episódio 5.
“Ele achou que talvez houvesse algo humano ali. Não esperava nada disso.”
Antes da tragédia, Ruby e James estavam prontos para assumir o relacionamento publicamente, para colegas, professores e até para o próprio Mortimer, e lutariam juntos pelo futuro que desejavam.
“Eles se sentem confortáveis enfrentando o diabo, porque se trata de construírem um futuro para si mesmos”, disse Hardung.
Agora, com Ruby suspensa, sua mãe demitida por causa de Mortimer e a reputação da família atingida, o impacto do ataque do magnata ainda é incalculável. Resta saber se o casal conseguirá resistir.
A boa notícia para os fãs é que Maxton Hall já está renovada para a 3ª temporada, provavelmente a última, atualmente em produção. Hardung adianta o tom do próximo capítulo:
“Eles realmente lutaram um pelo outro e pelo amor que merecem. É o ponto perfeito para o terceiro livro, Save Us: agora são os dois contra o mundo.”
As duas temporadas de Maxton Hall estão disponíveis no Prime Video.
