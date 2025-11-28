Crítica: Fuga Fatal entrega emoção, brutalidade e atuações marcantes
Disponível no Prime Video, Fuga Fatal é um drama sombrio que se transforma em thriller de perseguição, adaptado do romance de estreia de Jordan Harper. O filme acompanha a jovem Polly (Sophia Heger), filha do ex-presidiário Nate (Taron Egerton), enquanto os dois tentam escapar da morte enquanto cruzam as estradas rumo ao México. Nate acredita que a segurança deles está além da fronteira, ainda mais depois que a mãe de Polly é morta e ele passa a ser incriminado pelo crime.
Além de ser caçado pela polícia por algo que não fez, Nate também está na mira de uma gangue de criminosos perigosos, e nenhum dos lados tem interesse em deixá-lo vivo. Como Nate acabou de sair da prisão e esteve ausente na maior parte da vida de Polly, pai e filha mal se conhecem.
A garota, inicialmente, sente medo do próprio pai, enquanto ele sofre ao perceber que todos, inclusive Polly, acreditam que ele é alguém irremediável. A evolução da relação entre os dois é o ponto alto do filme, conforme aprendem a confiar e se importar um com o outro mesmo em meio ao caos e ao perigo constante.
Eles precisam trabalhar juntos para escapar de policiais corruptos e membros impiedosos da gangue, sobrevivendo a tiroteios em estacionamentos, perseguições em carros roubados e brutais confrontos corpo a corpo. Essas experiências traumáticas acabam aproximando os dois: Nate descobre a inteligência da filha, uma prodígio em matemática, e sua coragem surpreendente diante do perigo. Ele ensina Polly a se proteger, enquanto ela lhe oferece o tipo de amor puro e incondicional que ele nunca experimentou. Em meio à violência, ele a endurece para protegê-la do mundo – e ela, por sua vez, o suaviza.
Um thriller brutal que equilibra drama emocional e ação
Fuga Fatal apresenta bastante ação e um nível inesperado de brutalidade que cresce no segundo ato. O filme tenta unir drama emocional e um thriller intenso, e funciona bem o suficiente, ainda que enfrente dificuldades de tom em alguns momentos.
A história, inicialmente contida, de repente mergulha em violência gráfica que surpreende o espectador. Embora o impacto funcione, a combinação entre momentos sinceros entre pai e filha e vilões melodramáticos com diálogos quase cartunescos pode soar dissonante.
O roteiro, bastante familiar, por vezes ameaça empurrar o longa para o território dos Filmes B. Ainda assim, as excelentes atuações e a parte técnica sólida mantêm o thriller firme, e fazem dele uma experiência envolvente e divertida.
Taron Egerton e Ana Sophia Heger são a alma do filme
Taron Egerton está fenomenal como o problemático Nate, entregando intensidade física nas cenas de violência e emoção genuína nos momentos mais íntimos ao lado de sua jovem coestrela. No entanto, esta é, acima de tudo, a estreia arrebatadora de Ana Sophia Heger. Ela comanda a tela, mostrando que consegue acompanhar um ator de peso e uma história intensa.
Heger conduz as cenas mais pesadas com naturalidade impressionante, transformando-se aos poucos em uma menina traumatizada e assombrada. De gritos de desespero em sequências de ação a momentos silenciosos em que a câmera repousa apenas sobre ela, a atriz se revela uma verdadeira revelação.
Há outros destaques, como Odessa A’zion (Until Dawn), em um pequeno porém marcante papel como Charlotte, e Rob Yang (O Menu) como John Park, um policial imprevisível que caça a dupla.
Um novo destaque no subgênero “pai e filha em fuga”
Fuga Fatal é, ao fim, um filme envolvente, emocional e cheio de adrenalina – e com mais coração, sangue e brutalidade do que muitos podem esperar. Com boa técnica e sequências tensas, a trama familiar, ainda que conhecida, prende o espectador. O subgênero “Girl Dad With a Gun” (pai e filha com uma arma) ganha aqui um novo e sólido exemplar, mesmo sem Pedro Pascal, um dos queridinhos desse tipo de história.
E com uma última cena que se encerra em um close prolongado sobre Sophia Heger – capaz de provocar lágrimas e arrepiar quem assiste – o filme confirma: ela é a nova estrela mirim para se observar de perto. E Fuga Fatal é a responsável por apresentá-la ao mundo.
Fuga Fatal está disponível no Prime Video.
Nota: 4,5 / 5
