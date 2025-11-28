Avatar: Fogo e Cinzas: James Cameron revela o que CEO da Disney achou do filme

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

James Cameron revelou qual foi a reação do CEO da Disney, Bob Iger, ao assistir Avatar: Fogo e Cinzas pela primeira vez. Segundo o cineasta, o chefão do estúdio não poupou elogios ao novo capítulo da franquia.

Cameron explicou que Iger só costuma opinar quando há algo concreto para assistir. Mesmo vendo uma versão longa – com 3 horas e 23 minutos, sem créditos – o executivo teria ficado impressionado.

“Ele disse: ‘Eu sei que você ainda vai cortar bastante, mas está magnífico.’ Basicamente, ele disse: ‘Eu amo este filme’”, contou o diretor.

O cineasta revelou ainda que outros executivos presentes na mesma chamada por Zoom tentaram levantar observações e sugestões, mas Iger rapidamente descartou as críticas.

“Ele disse: ‘Eu não tive problema com isso’. E, essencialmente, derrubou as notas deles”, relatou Cameron, rindo ao lembrar da situação. “Foi quando pensei: ‘Certo, estamos feitos aqui.’”

Tudo sobre Avatar: Fogo e Cinzas

O terceiro filme de Avatar continua a saga da família de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em Pandora. Agora, o casal enfrenta a dor pela perda do filho mais velho, enquanto o Coronel Quaritch (Stephen Lang), seu inimigo de longa data, se une a uma nova tribo Na’vi: o Povo das Cinzas, liderado com rigidez por Varang (Oona Chaplin).

Cameron já havia adiantado que pretende mostrar culturas diferentes das já vistas nos filmes anteriores. “O fogo será representado pelo ‘Povo das Cinzas’. Quero mostrar os Na’vi sob outro ângulo, porque até agora só mostrei seu lado bom”, afirmou o cineasta.

Sigourney Weaver, Kate Winslet, David Thewlis, Cliff Curtis, Britain Dalton, Bailey Bass e Jack Champion também estrelam.

James Cameron retorna na direção e coescreveu o roteiro com Rick Jaffa e Amanda Silver. Com 3 horas e 15 minutos de duração, será o filme mais longo da franquia.

Avatar: Fogo e Cinzas estreia em 18 de dezembro nos cinemas.

