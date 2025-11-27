Wicked: Parte 2: Diretor diz que Elphaba “pode ser vista como Jesus”
O diretor Jon M. Chu fez uma comparação curiosa e simbólica ao comentar o final de Wicked: Parte 2. Em entrevista à Entertainment Weekly, ele argumentou que Cynthia Erivo, intérprete de Elphaba, “já interpretou Jesus mais de uma vez”.
No último verão americano, Erivo recebeu elogios da crítica ao viver a figura bíblica na produção de Jesus Christ Superstar no Hollywood Bowl, em Los Angeles. Agora, segundo Chu, ela repete esse simbolismo em Wicked: Parte 2.
No desfecho do filme, todos em Oz acreditam que Elphaba morreu, quando, na verdade, ela e Fiyero (Jonathan Bailey) forjam suas mortes e fogem para além das fronteiras do reino. Antes de partir, Elphaba se despede de Glinda (Ariana Grande) e entrega a ela o Grimmerie, o livro de feitiços.
“Literalmente, Cynthia pode ser vista como Jesus indo embora, nos deixando, e entregando o livro para Galinda, dizendo: ‘Você conhece o poder que tem, e conhece a verdade’”, disse Chu.
Ele acrescenta que o final deixa uma provocação aberta:
“Não há resposta no fim deste filme. É um desafio: quem você vai ser? Não sabemos o que Glinda faz, só sabemos que as possibilidades são lindas.”
Chu também destacou que não é apenas Glinda que tem um caminho indefinido pela frente. Embora o deserto para onde Elphaba e Fiyero fogem pareça inóspito, o diretor reforça que o cenário representa possibilidade:
“Não é um espaço morto, é oportunidade. Ninguém explorou aquele horizonte porque todos têm medo.”
Tudo sobre Wicked: Parte 2
A sequência mostra Elphaba (Cynthia Erivo) vivendo exilada, vista como a Bruxa Má do Oeste, enquanto tenta revelar os segredos do Mágico (Jeff Goldblum) e lutar pela liberdade dos animais de Oz. Já Glinda (Ariana Grande) assume o papel de “símbolo da bondade”, desfrutando da fama no palácio da Cidade das Esmeraldas, mas dividida pela saudade da amiga.
Enquanto Glinda se prepara para casar com o Príncipe Fiyero (Jonathan Bailey), suas tentativas de reaproximação falham e as duas acabam cada vez mais distantes. A chegada de Dorothy – a misteriosa garota do Kansas – e uma revolta popular contra a Bruxa Má mudam o destino de todos.
No fim, Elphaba e Glinda precisarão se reencontrar para um último adeus, com sua amizade decidindo não apenas seus próprios caminhos, mas também o futuro de toda Oz.
Há uma ampla expectativa de que Wicked: Parte 2 se destaque no Oscar 2026, assim como a Parte 1. Vale lembrar que Ariana Grande e Cynthia Erivo receberam indicações de atuação neste ano. No entanto, Wicked: Parte 1 só venceu dois Oscars em 2025: Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.
Jon M. Chu (Podres de Ricos) dirige as duas partes de Wicked.
Stephen Schwartz adaptou o roteiro com Winnie Holzman e compôs as músicas do filme. Marc Platt, produtor do musical, também produziu o filme.
Wicked: Parte 2 está em cartaz nos cinemas, enquanto o primeiro filme segue disponível no Prime Video.
