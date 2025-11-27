Stranger Things 5: Ator de Will comenta a revelação bombástica sobre seu personagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com apenas quatro episódios lançados, a 5ª temporada de Stranger Things já é repleta de ação e grandes revelações, incluindo o momento em que Will (Noah Schnapp) finalmente descobre que possui poderes semelhantes aos de Eleven. A cena acontece no episódio 4 e, segundo Schnapp, ele mal podia esperar para que o público visse o que está por vir.

Em entrevista à Variety, o ator contou que havia grande sigilo em torno dos roteiros. Os atores recebiam o material apenas uma semana antes da leitura de mesa, para evitar vazamentos.

“Lembro dos roteiros sendo escritos um ano antes, e Shawn Levy e mais alguns diretores não me contando explicitamente, porque nunca confiam em mim com informações”, brincou. “Mas diziam: ‘Fica tranquilo, tem coisa boa vindo.’”

O ator revelou que descobriu a revelação de Will momentos antes da leitura do episódio.

“Li o episódio 4 no dia da mesa. Estava no banho me preparando e, quando cheguei ao final, pensei: ‘Meu Deus!’”, disse.

Ele contou que morava com um assistente na época e correu para fora dizendo: “Meu Deus, eu tenho poderes!”. Schnapp queria contar a novidade para todo mundo, mas precisou esperar dois anos até o público finalmente ver o momento.

Criadores explicam os poderes de Will

Em outra entrevista ao mesmo veículo, os irmãos Duffer confirmaram que sabiam dos poderes de Will “há muito tempo”. Segundo Ross, as habilidades do personagem são “relacionadas” às de Eleven, mas com uma diferença fundamental: Will consegue canalizar os poderes de Vecna.

Matt Duffer detalhou o funcionamento:

“Ele acessa a mente coletiva e consegue manipular qualquer coisa dentro dela. Conforme continuarem assistindo, verão até onde ele pode ir. É por isso que consegue manipular o monstro. Mas ele não pode abrir uma porta, porque a porta não faz parte da mente coletiva.”

Os criadores também deixaram claro que os poderes só existem por causa de Vecna.

“Nunca teriam acontecido se ele não tivesse sido sequestrado e levado ao Mundo Invertido”, disse Matt. “Nesse sentido, é totalmente diferente de Eleven.”

O Volume 1 de Stranger Things 5 já está disponível na Netflix. O Volume 2 estreia em 25 de dezembro, e o episódio final vai ao ar em 31 de dezembro.

