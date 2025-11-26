fechar
A série de fantasia do Prime Video que supera Os Anéis de Poder

Por Observatório do Cinema Publicado em 26/11/2025 às 20:52
A nova série de fantasia The Mighty Nein, baseada no universo da Critical Role, estreou com forte recepção da crítica, e seu impacto já força uma reconsideração sobre qual é, de fato, a maior franquia de fantasia do Prime Video. Quando a Amazon adquiriu os direitos de O Senhor dos Anéis, a expectativa era de que Os Anéis de Poder definisse a identidade do streaming ao longo da década. Mas o cenário vem mudando.

A Roda do Tempo, outra grande aposta do Prime Video, foi cancelada cedo demais e nunca atingiu o nível desejado. Enquanto isso, A Lenda de Vox Machina encerrou sua terceira temporada em 2024 consolidando uma base de fãs crescente. Mais de um ano depois, está claro que o universo mais consistente do streaming não é o bilionário Terra Média, mas sim Exandria.

Embora a Apple TV domine a ficção científica, a Amazon vem, discretamente, construindo suas fortalezas na fantasia – e The Mighty Nein já desponta como superior à adaptação tolkieniana, apesar do gigantesco contraste de orçamento e marketing. A Amazon investiu bilhões para transformar o universo de Tolkien em um motor de assinaturas, mas é no universo animado da Critical Role que ela encontra seu maior reconhecimento crítico.

As séries da Critical Role estão superando Os Anéis de Poder

A diferença de avaliação crítica entre as produções é cada vez mais difícil de ignorar. A Lenda de Vox Machina alcançou o raro feito de conquistar 100% de aprovação no Rotten Tomatoes em todas as suas três temporadas. Já Os Anéis de Poder não desfrutou do mesmo consenso: apesar da melhora na 2ª temporada, o ritmo lento do 1º ano gerou críticas pesadas e queda de 60% na audiência entre uma temporada e outra.

Além disso, com mais três temporadas obrigatórias pela frente – para evitar multas milionárias – Os Anéis de Poder muitas vezes parece sufocada pelo peso do próprio legado.

Enquanto isso, as séries da Critical Role sabem exatamente o que querem ser. Ao abraçar os pontos fortes da animação adulta e as mecânicas de RPG, mantêm ritmo melhor, constroem arcos mais satisfatórios e conquistam a confiança dos fãs. Sem tentar reinventar uma roda que não precisava ser consertada, o universo animado entrega fidelidade, fluidez e personalidade – algo que a aposta em Os Anéis de Poder ainda luta para alcançar.

The Mighty Nein prova que o sucesso de Vox Machina não foi sorte

Se A Lenda de Vox Machina fosse sucesso isolado, poderia ser encarado como acaso. Mas a recepção inicial de The Mighty Nein mostra que o universo da Critical Role não depende de um único grupo de heróis.

Ambientada 20 anos após Vox Machina, a nova série adota um tom mais sombrio e politicamente complexo, acompanhando um grupo disfuncional de aventureiros relutantes. Embora mantenha o humor irreverente característico da franquia, The Mighty Nein reduz os excessos e entrega uma narrativa mais madura, lembrando animações como Invencível.

O resultado reforça que a Critical Role tem consistência, versatilidade e potencial para sustentar um universo conectado sem o peso de uma mitologia massiva – vantagem que contrasta diretamente com as dificuldades estruturais de Os Anéis de Poder.

Com The Mighty Nein, o Prime Video encontra seu maior trunfo no gênero fantasia: não na produção monumental que visava dominar o streaming, mas na animação adulta que conquistou crítica e público com criatividade, ritmo e carisma.

