fechar
Observatório de Cinema | Notícia

The Walking Dead: Daryl Dixon acaba de superar Game of Thrones em seu próprio jogo

Por Observatório do cinema Publicado em 23/10/2025 às 12:19

Clique aqui e escute a matéria

A batalha em Solaz del Mar marca um novo patamar para a franquia

O post The Walking Dead: Daryl Dixon acaba de superar Game of Thrones em seu próprio jogo apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Comédia romântica nacional desafia rotina com recado misterioso
Prime Video

Comédia romântica nacional desafia rotina com recado misterioso
It: Bem-Vindos a Derry: HBO não quis cortar cenas &#8220;nojentas&#8221;
Séries

It: Bem-Vindos a Derry: HBO não quis cortar cenas &#8220;nojentas&#8221;

Compartilhe

Tags