fechar
Observatório de Cinema | Notícia

O Telefone Preto 2 e Premonição 6 tem conexão; entenda

Por Observatório do cinema Publicado em 23/10/2025 às 12:19

Clique aqui e escute a matéria

Anna Lore se consolida como nova estrela do terror após sucessos nos dois dos maiores filmes do gênero no ano

O post O Telefone Preto 2 e Premonição 6 tem conexão; entenda apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Filmes

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Compartilhe

Tags