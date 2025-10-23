fechar
Observatório de Cinema | Notícia

It: Bem-Vindos a Derry: HBO não quis cortar cenas &#8220;nojentas&#8221;

Por Observatório do cinema Publicado em 23/10/2025 às 12:19

Clique aqui e escute a matéria

Criadores e o elenco revelam que a emissora apoiou as sequências mais intensas e perturbadoras da série prelúdio de It: A Coisa

O post It: Bem-Vindos a Derry: HBO não quis cortar cenas “nojentas” apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Dandadan: HBO Max muda nome do anime e surpreende fãs
HBO Max

Dandadan: HBO Max muda nome do anime e surpreende fãs
Presença de Samuel L. Jackson em Tulsa King deixou Stallone nervoso
Paramount+

Presença de Samuel L. Jackson em Tulsa King deixou Stallone nervoso

Compartilhe

Tags