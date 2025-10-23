fechar
Observatório de Cinema | Notícia

Crítica: It: Bem-vindos a Derry rende bons sustos mas se perde na mitologia

Por Observatório do cinema Publicado em 23/10/2025 às 12:19

Clique aqui e escute a matéria

Prelúdio de It: A Coisa tem atmosfera impecável e críticas sociais pontuais, mas nem sempre consegue equilibrar sustos e profundidade narrativa

O post Crítica: It: Bem-vindos a Derry rende bons sustos mas se perde na mitologia apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

It: Bem-Vindos a Derry: HBO não quis cortar cenas &#8220;nojentas&#8221;
Séries

It: Bem-Vindos a Derry: HBO não quis cortar cenas &#8220;nojentas&#8221;
Presença de Samuel L. Jackson em Tulsa King deixou Stallone nervoso
Paramount+

Presença de Samuel L. Jackson em Tulsa King deixou Stallone nervoso

Compartilhe

Tags