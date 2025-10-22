fechar
Observatório de Cinema | Notícia

The Morning Show: Atriz deixa a série após 4 temporadas

Por Observatório do cinema Publicado em 22/10/2025 às 11:16
The Morning Show: Atriz deixa a série após 4 temporadas
The Morning Show: Atriz deixa a série após 4 temporadas - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

A personagem de Greta Lee se despede da série da Apple TV em um episódio marcado por crise, autodescoberta e um final em aberto

O post The Morning Show: Atriz deixa a série após 4 temporadas apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
entretenimento

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
entretenimento

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão

Compartilhe

Tags