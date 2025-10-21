fechar
Observatório de Cinema | Notícia

Terror em Silent Hill 3 ganha primeiro teaser e data de estreia

Por Observatório do cinema Publicado em 21/10/2025 às 19:16
Terror em Silent Hill 3 ganha primeiro teaser e data de estreia
Terror em Silent Hill 3 ganha primeiro teaser e data de estreia - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Novo filme adapta Silent Hill 2 e marca o retorno do diretor Christophe Gans e do compositor Akira Yamaoka

O post Terror em Silent Hill 3 ganha primeiro teaser e data de estreia apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor
Filmes

Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor

Compartilhe

Tags