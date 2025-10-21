fechar
Observatório de Cinema | Notícia

7 filmes baseados em livros que todo mundo esperava — mas acabaram decepcionando

Por Observatório do cinema Publicado em 21/10/2025 às 20:15
7 filmes baseados em livros que todo mundo esperava — mas acabaram decepcionando
7 filmes baseados em livros que todo mundo esperava — mas acabaram decepcionando - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

Essas adaptações provaram que nem sempre bons livros garantem boas versões no cinema

O post 7 filmes baseados em livros que todo mundo esperava — mas acabaram decepcionando apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor
Filmes

Wicked 2 tem membro secreto no elenco que vai enlouquecer os fãs, diz diretor

Compartilhe

Tags