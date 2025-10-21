fechar
Observatório de Cinema | Notícia

5 séries de investigação para quem gostou de Task

Por Observatório do cinema Publicado em 21/10/2025 às 19:18
5 séries de investigação para quem gostou de Task
5 séries de investigação para quem gostou de Task - Observatório do cinema

Clique aqui e escute a matéria

De histórias surreais a retratos sombrios do FBI, conheça essas cinco produções

O post 5 séries de investigação para quem gostou de Task apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Leia também

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
entretenimento

Última temporada de ‘Stranger Things’ promete desvendar a origem do Mundo Invertido
Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão
entretenimento

Séries que transformaram a maternidade e a paternidade em tema central de reflexão

Compartilhe

Tags