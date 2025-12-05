fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 05/12/2025 às 9:00
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (06), às 0h15, no Supercine, a TV Globo exibe o filme O Amor Dá Voltas.

Ficha Técnica:

O Amor Dá Voltas

Título Original: O Amor Dá Voltas

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2019

Diretor: Marcos Bernstein

Elenco: Cleo Pires, Igor Angelkorte, Juliana Didone

Classe: Comédia, Romance

Sinopse:

André é um jovem médico que acaba de voltar após cuidar de doentes na África e descobre que tem trocado cartas de amor com a irmã da sua namorada.

