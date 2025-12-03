Euphoria ganha pôster inédito com Zendaya e HBO confirma estreia da 3ª temporada para abril de 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A terceira temporada de Euphoria ganhou um novo impulso com o lançamento de um pôster inédito que destaca Zendaya no centro da trama. Além disso, a HBO confirmou que os novos episódios chegam em abril de 2026. A data exata ainda são um mistério, mas a expectativa já domina o público.

Logo depois do anúncio, os fãs celebraram a volta da série teen mais comentada da HBO nos últimos anos. A nova temporada contará com trilha sonora de Hans Zimmer e Labrinth, parceria que promete dar outra camada emocional à história. Além disso, o elenco original retorna quase completo, mantendo a essência da produção.

Entre os nomes confirmados estão Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow. A temporada também apresentará reforços importantes, como a cantora Rosalía, a atriz Sharon Stone e o ex-jogador de futebol americano Marshawn Lynch. Assim, a trama promete novas dinâmicas e personagens marcantes.

No entanto, alguns rostos não estarão de volta. Barbie Ferreira não retorna após divergências criativas. Já Angus Cloud, intérprete de Fezco, faleceu em 2023. Além disso, Storm Reid, que viveu Gia Bennett, também está fora dos novos episódios.

A HBO concluiu a produção no mês passado, e a série segue sob o comando de Sam Levinson, criador e produtor da obra ao lado da A24. Com elenco forte, novas adições e um clima de mistério, Euphoria prepara um retorno que promete movimentar o público jovem em 2026.