Um Dia Fora de Controle no Prime Video mostra pais em situação extrema durante tarde que sai do roteiro
Disponível no Prime Video, Um Dia Fora de Controle acompanha Brian, um pai recém-desempregado que aceita passar a tarde com o filho em um encontro organizado por outro pai, Jeff.
O plano inicial envolve atividades simples ao ar livre, voltadas para a convivência entre adultos e crianças. No entanto, a rotina muda de forma abrupta quando os dois homens se veem envolvidos em uma situação inesperada, marcada por perseguições e perigo iminente.
A partir desse ponto, a narrativa passa a girar em torno da tentativa de escapar de criminosos e entender os motivos por trás da ameaça que se aproxima. Brian, sem qualquer preparo para lidar com cenários extremos, é obrigado a reagir sob pressão enquanto tenta proteger seu filho.
Com aproximadamente uma hora e meia de duração, o filme combina elementos de ação e humor em um roteiro que explora temas como paternidade, responsabilidade e sobrevivência em circunstâncias imprevisíveis.
