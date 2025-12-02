fechar
Um Dia Fora de Controle no Prime Video mostra pais em situação extrema durante tarde que sai do roteiro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 7:04
Disponível no Prime Video, Um Dia Fora de Controle acompanha Brian, um pai recém-desempregado que aceita passar a tarde com o filho em um encontro organizado por outro pai, Jeff.

O plano inicial envolve atividades simples ao ar livre, voltadas para a convivência entre adultos e crianças. No entanto, a rotina muda de forma abrupta quando os dois homens se veem envolvidos em uma situação inesperada, marcada por perseguições e perigo iminente.

A partir desse ponto, a narrativa passa a girar em torno da tentativa de escapar de criminosos e entender os motivos por trás da ameaça que se aproxima. Brian, sem qualquer preparo para lidar com cenários extremos, é obrigado a reagir sob pressão enquanto tenta proteger seu filho.

Com aproximadamente uma hora e meia de duração, o filme combina elementos de ação e humor em um roteiro que explora temas como paternidade, responsabilidade e sobrevivência em circunstâncias imprevisíveis.

