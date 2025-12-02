Um Dia Fora de Controle no Prime Video mostra pais em situação extrema durante tarde que sai do roteiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no Prime Video, Um Dia Fora de Controle acompanha Brian, um pai recém-desempregado que aceita passar a tarde com o filho em um encontro organizado por outro pai, Jeff.

O plano inicial envolve atividades simples ao ar livre, voltadas para a convivência entre adultos e crianças. No entanto, a rotina muda de forma abrupta quando os dois homens se veem envolvidos em uma situação inesperada, marcada por perseguições e perigo iminente.

A partir desse ponto, a narrativa passa a girar em torno da tentativa de escapar de criminosos e entender os motivos por trás da ameaça que se aproxima. Brian, sem qualquer preparo para lidar com cenários extremos, é obrigado a reagir sob pressão enquanto tenta proteger seu filho.

Com aproximadamente uma hora e meia de duração, o filme combina elementos de ação e humor em um roteiro que explora temas como paternidade, responsabilidade e sobrevivência em circunstâncias imprevisíveis.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br