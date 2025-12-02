Filme no Prime Video retrata despedidas, segredos e recomeços inesperados
Disponível no Prime Video, o filme Um Último Beijo acompanha a trajetória de personagens conectados por uma perda repentina e por decisões tomadas às pressas. A trama gira em torno de Carla, uma jovem que retorna à cidade natal após a morte de uma pessoa próxima, e passa a enfrentar memórias interrompidas, relações mal resolvidas e segredos mantidos ao longo dos anos.
Ao reencontrar Miguel, um amor do passado, ela precisa lidar com sentimentos antigos enquanto investiga acontecimentos que marcaram sua família.
A narrativa se desenvolve entre lembranças e acontecimentos atuais, revelando pouco a pouco os motivos por trás do afastamento entre os personagens. Paralelamente, conflitos familiares e revelações tornam o retorno ainda mais delicado, alterando a percepção de Carla sobre sua própria história.
Com cerca de uma hora e meia de duração, o filme aborda temas como luto, escolhas individuais e a busca por encerramento emocional.
