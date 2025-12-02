fechar
Observatório da Tv | Notícia

Filme no Prime Video retrata despedidas, segredos e recomeços inesperados

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 7:04
Filme no Prime Video retrata despedidas, segredos e recomeços inesperados
Filme no Prime Video retrata despedidas, segredos e recomeços inesperados - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Disponível no Prime Video, o filme Um Último Beijo acompanha a trajetória de personagens conectados por uma perda repentina e por decisões tomadas às pressas. A trama gira em torno de Carla, uma jovem que retorna à cidade natal após a morte de uma pessoa próxima, e passa a enfrentar memórias interrompidas, relações mal resolvidas e segredos mantidos ao longo dos anos.

Ao reencontrar Miguel, um amor do passado, ela precisa lidar com sentimentos antigos enquanto investiga acontecimentos que marcaram sua família.

A narrativa se desenvolve entre lembranças e acontecimentos atuais, revelando pouco a pouco os motivos por trás do afastamento entre os personagens. Paralelamente, conflitos familiares e revelações tornam o retorno ainda mais delicado, alterando a percepção de Carla sobre sua própria história.

Com cerca de uma hora e meia de duração, o filme aborda temas como luto, escolhas individuais e a busca por encerramento emocional.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sucesso distópico retorna ao Prime Video com impacto renovado
Prime Video

Sucesso distópico retorna ao Prime Video com impacto renovado
Os lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video
Indicações

Os lançamentos de dezembro de 2025 do Prime Video

Compartilhe

Tags