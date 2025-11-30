SBT aposta em especial com Ana Castela e foge de Roberto Carlos na Globo
O SBT vai apresentar vários especiais de artistas sertanejos no fim de ano. Contudo, a emissora de Silvio Santos não pretende se atrever a disputar com o tradicional Especial de Roberto Carlos na Globo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Dia 23 de dezembro, na Globo, será o especial de Roberto Carlos na emissora carioca. O SBT resolveu evitar o confronto com o Rei. Por isso, sua lista de especiais sertanejos foi migrada para outras datas.
Os especiais que a emissora vai exibir em dezembro são de Zezé Di Camargo, Maiara e Maraisa e Ana Castela. As atrações serão exibidas entre os dias 15 e 26 de dezembro. Sempre após o Programa do Ratinho.
Por falar em especiais, o de Roberto Carlos, na Globo, contará com a presença da atriz Sophie Charlotte, a Gerluce de Três Graças, Fafá de Belém, Jorge Ben Jor, Supla e João Gomes.
