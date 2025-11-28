Vera Fischer toma decisão radical na carreira e surpreende: “Não mais”

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 7:58
Vera Fischer, afastada dos folhetins desde 2018, foi categórica ao afirmar que não pretende mais retornar às novelas da TV aberta. Em uma entrevista, a veterana, que foi dispensada da TV Globo em 2020 após mais de 40 anos de contrato fixo, criticou o modelo de trabalho e a falta de papéis de relevância para atrizes de sua geração.

A veterana justificou sua decisão citando a rotina intensa e desgastante das gravações de novela, que exige uma dedicação de cerca de oito meses, focada apenas em gravar e decorar.

Novelas, acho que não mais. Tudo o que eu fiz foi tão bom, tão marcante. Participei de uma época em que as novelas eram levadas a sério. Eu gostava de decorar aquele mundaréu de cenas. Você passa uns oito meses dedicada totalmente à novela. A rotina passa a ser ir gravar, voltar para casa e decorar. Você não tem vida“, disse ela.

Vera ainda pontuou que as emissoras de hoje em dia dão preferência a personagens principais jovens, relegando atrizes experientes a papéis de pouca expressão. “Se for para fazer uma coisinha pequena na TV, não tem graça. Hoje em dia, as personagens principais são jovens”, criticou.

