Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Clique aqui e escute a matéria
Neste sábado (29), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Transcendence: A Revolução.
Ficha Técnica:
Transcendence: A Revolução
Título Original: Transcendence
Elenco: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cillian Murphy e Kate Mara.
Gênero: Ação
Distribuidora: Telefilms
Sinopse:
O Dr. Will Caster (Johnny Depp) é o mais famoso pesquisador sobre inteligência artificial da atualidade. No momento, ele está trabalhando na construção de uma máquina consciente que conjuga informações sobre todo tipo de conteúdo com a grande variedade de emoções humanas. O fato de se envolver sempre em projetos controversos fez com que Caster ganhasse notoriedade, mas, ao mesmo tempo, o tornou o inimigo número 1 dos extremistas que são contra o avanço da tecnologia e, por isso mesmo, tentam detê-lo a todo custo. Só que um dia, após uma tentativa de assassinato, Caster convence sua esposa Evelyn (Rebecca Hall) e seu melhor amigo Max Waters (Paul Bettany) a testar sua nova invenção nele mesmo. Só que a grande questão não é se eles podem fazer isto, mas se eles devem dar este passo.
