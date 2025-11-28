Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (29), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Transcendence: A Revolução.

Ficha Técnica:

Transcendence: A Revolução

Título Original: Transcendence

Elenco: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Paul Bettany, Cillian Murphy e Kate Mara.

Gênero: Ação

Distribuidora: Telefilms

Sinopse:

O Dr. Will Caster (Johnny Depp) é o mais famoso pesquisador sobre inteligência artificial da atualidade. No momento, ele está trabalhando na construção de uma máquina consciente que conjuga informações sobre todo tipo de conteúdo com a grande variedade de emoções humanas. O fato de se envolver sempre em projetos controversos fez com que Caster ganhasse notoriedade, mas, ao mesmo tempo, o tornou o inimigo número 1 dos extremistas que são contra o avanço da tecnologia e, por isso mesmo, tentam detê-lo a todo custo. Só que um dia, após uma tentativa de assassinato, Caster convence sua esposa Evelyn (Rebecca Hall) e seu melhor amigo Max Waters (Paul Bettany) a testar sua nova invenção nele mesmo. Só que a grande questão não é se eles podem fazer isto, mas se eles devem dar este passo.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br