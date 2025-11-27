fechar
Medo? SBT desiste de canal de notícias na TV aberta

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/11/2025 às 17:54
O SBT News, que estreia em dezembro, a princípio, não será veiculado na TV aberta. O canal não tem intenção de criar uma rivalidade com a Record News, mas com os consolidados canais de notícias da TV fechada.

Ou seja, o objetivo é rivalizar com Globo News, Band News e outros canais conhecidos do grande público. Segundo o colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a emissora de Silvio Santos busca uma “visibilidade econômica” com a iniciativa.

Com a nova medida, a antiga ideia de transformar o canal de notícias em um canal de reprises de programas de sucesso no SBT aos fins de semana perdeu a força. Foram descartados reprises do Fofocalizando e Notícias Impressionantes. O único salvo foi o Jô Soares Onze e Meia, programa ícone de entrevistas, que será reprisado em seus melhores momentos.

O SBT News tem contratado um time de peso em seu elenco, como Sidney Rezende e Brasília Rodrigues e novas contratações estão previstas.

