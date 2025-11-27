Globo coloca Eliana em programa de Black Friday de olho no cofre

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quinta-feira (27), mais uma vez, Eliana vai apresentar o Vem que Tem, na Globo, ao lado de Paulo Vieira. O objetivo é mostrar as ofertas tentadoras da Black Friday.

“Esse ano tem mais oferta, mais desconto e tem muito mais jogo. Agora é um game”, diz as chamadas da atração na Globo. Em 2024, o programa decepcionou na audiência, marcando apenas 10,4 pontos. Uma queda de 13% em relação a 2023, como pontuou o site Natelinha.

O SBT também entrou na jogada. Na última quarta-feira (26), convocou Celso Portiolli, no auge na emissora com o Domingo Legal, e o humorista Tiago Barnabé, fazendo algumas dinâmicas no palco. Marcos Kotait, diretor de Negócios Multiplataforma da emissora de Silvio Santos, explicou por que aposta nesse tipo de produção.

“No Brasil, a Black Friday é muito mais do que uma sexta-feira, por isso, temos pacotes que contemplam ações de esquenta e sustentação por diversos dias, tudo isso em várias plataformas, desde a TV aberta, até streaming e canais no YouTube. Oferecemos uma jornada completa para o período das vendas”, disse em entrevista ao Natelinha.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br