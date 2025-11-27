Estreia de Tudo Por Uma Segunda Chance rouba a cena e agita a web
A estreia de Tudo Por Uma Segunda Chance na última terça-feira (25), gerou um enorme burburinho e intensa repercussão nas redes sociais, colocando a primeira novela vertical da TV Globo no centro das atenções.
O projeto, com episódios curtos, cerca de 2 a 3 minutos, e feito sob medida para consumo em celular, alcançou um sucesso estrondoso de visualizações já nos primeiros capítulos, mas dividiu a opinião do público e da crítica em relação à sua qualidade.
Os primeiros 10 capítulos somaram milhões de visualizações apenas no TikTok e outras plataformas digitais, com a meta de engajar o público jovem, habituado ao consumo rápido de microdramas. Um dos capítulos, inclusive, chegou a ultrapassar a marca de 2 milhões de visualizações.
Para impulsionar ainda mais o projeto, a Globo integrou a “novelinha” à sua programação tradicional, com personagens de Dona de Mim assistindo e comentando a trama vertical, reforçando a estratégia de levar o público da TV aberta também para o ambiente digital.
