Prime Video tem filme sobre o caos financeiro causado pelo caso GameStop
O filme Dinheiro Fácil, disponível no Prime Video, retrata um dos episódios mais marcantes do mercado financeiro recente: a valorização inesperada das ações da GameStop, impulsionada por pequenos investidores reunidos em um fórum online.
A narrativa acompanha Keith Gill, figura central do movimento, cujas análises e transmissões incentivaram uma onda de compras que colocou em xeque a estratégia de grandes fundos de investimento. A repercussão do caso gerou impactos bilionários e atraiu a atenção mundial para a relação entre redes sociais e decisões econômicas.
Dirigida por Craig Gillespie, a produção reconstrói o fenômeno de maneira cronológica, destacando como a mobilização digital se transformou em um evento financeiro de grande escala. O elenco reúne nomes como Paul Dano, Seth Rogen, America Ferrera e Pete Davidson, que representam diferentes perfis envolvidos na disputa entre investidores amadores e profissionais.
Com aproximadamente 1h45 de duração, o longa explora os bastidores desse conflito financeiro, mostrando o papel das plataformas digitais, a reação do mercado tradicional e as mudanças provocadas pelo episódio. O filme se tornou uma das produções mais comentadas do catálogo por abordar um caso real que colocou milhões de pessoas diante das falhas, tensões e disputas do sistema econômico contemporâneo.
