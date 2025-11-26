fechar
5 séries curtas e totalmente viciantes para maratonar no Prime Video

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 21:03
Quer algo rápido, envolvente e perfeito para maratonar em poucos dias? O Prime Video reúne pequenas joias seriadas que prendem desde o primeiro minuto. A seguir, cinco títulos de episódios curtos, tramas diretas e ritmo ágil para você começar agora.

1. Sr. e Sra. Smith (2024)

A nova versão de Sr. e Sra. Smith transforma o longa de 2005 em uma série cheia de adrenalina, humor ácido e foco emocional. John Smith e Jane Smith, vividos por Donald Glover e Maya Erskine, assumem identidades falsas e uma rotina conjugal forçada enquanto executam missões secretas ao redor do mundo. A temporada tem oito episódios.

2. A Namorada Ideal (2025)

A trama acompanha Laura, interpretada por Robin Wright, que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando conhece Cherry, a nova namorada de seu filho. A cada encontro, o clima pesa e a dúvida cresce: Cherry é uma ameaça ou Laura perdeu a medida? A série original do Prime Video tem seis episódios.

3. Refúgio (2023)

Baseada no livro de Harlan Coben, Refúgio segue um adolescente que tenta reconstruir sua vida após uma tragédia familiar. Quando uma colega recém-chegada desaparece, ele se une a dois amigos para investigar o caso, descobrindo segredos sombrios que mudam tudo. A série tem oito episódios.

4. Fallout (2024)

Em um mundo devastado por uma guerra nuclear, Fallout acompanha três personagens que cruzam caminhos em meio a radiação, mutantes e facções perigosas. Eles embarcam em uma busca que envolve um cientista desaparecido e uma tecnologia capaz de transformar o futuro. A primeira temporada tem oito episódios.

5. Gêmeas – Mórbida Semelhança (2023)

Com Rachel Weisz no comando, a série retrata irmãs gêmeas idênticas que trabalham como obstetras em Nova York. Brilhantes e ambiciosas, elas dividem tudo, mas escondem personalidades opostas que alimentam uma relação intensa e inquietante. O suspense psicológico tem seis episódios.

