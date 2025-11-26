4ª temporada de Will Trent ganha trailer e promete novo fôlego à série policial
A quarta temporada de Will Trent: Agente Especial ganhou um trailer inédito e reacendeu o entusiasmo dos fãs. A prévia destaca novos desafios para o agente do GBI, que segue usando sua visão aguçada para desvendar crimes complexos.
Além disso, o vídeo reforça o foco emocional da trama, já que Will busca impedir que outras pessoas enfrentem o abandono que marcou sua infância.
A série se consolidou nos EUA e avançou ainda mais em 2024, quando a terceira temporada recebeu indicação ao Emmy pelo episódio A 13ª Hora. Criada por Daniel T. Thomsen e Liz Heldens, a produção reúne um elenco de peso com Ramón Rodríguez, Erika Christensen, Iantha Richardson, Jake McLaughlin, Sonja Sohn, Gina Rodriguez, Cora Lu Tran, Todd Allen Durkin e Kurt Yue. Cada um reforça o ritmo ágil da narrativa com histórias paralelas que impulsionam a investigação.
A nova temporada estreia nos EUA em 6 de janeiro pelo Hulu. No Brasil, o público pode acompanhar as três primeiras temporadas no Disney+, enquanto aguarda a chegada dos novos episódios.