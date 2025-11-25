Star Search: nova versão do programa que revelou artistas como Beyoncé e Britney Spears, ganha teaser e data de estreia na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix prepara o retorno de Star Search, o programa que revelou nomes como Beyoncé, Britney Spears, Justin Timberlake, Dave Chappelle e Adam Sandler. A nova versão chega em 13 de janeiro de 2026, com transmissão ao vivo sempre às terças e quartas-feiras. Agora sob o comando de Anthony Anderson, o formato amplia as possibilidades e aposta em uma mistura de talentos que inclui comediantes, músicos, dançarinos e artistas mirins.
Tudo acontece em tempo real. A votação também. Isso transforma cada episódio em um evento interativo. Segundo Anderson, esse modelo coloca o público como parte ativa da competição e mantém a disputa mais acirrada.
O revival resgata a essência do programa exibido entre 1983 e 1995, que teve Ed McMahon como apresentador e abriu portas para artistas de várias categorias, como canto, comédia e dança. Nomes como Billy Porter e Brad Garrett começaram ali. Além disso, futuros ícones da música pop dos anos 90 passaram pelo palco ainda na infância. Entre eles, Usher, Aaliyah, Alanis Morissette e Kevin James.
A nova versão marca a segunda volta de Star Search, que já havia retornado em 2003 após o fenômeno American Idol. Na época, Arsenio Hall apresentou o formato, que contou com quatro temporadas.
Com a aposta em votações instantâneas e uma plateia global, o Star Search da Netflix tenta unir nostalgia, inovação e a chance de descobrir uma nova geração de talentos ao vivo.