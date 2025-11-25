Infância e Ditadura: As descobertas de Mauro em O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias na Netflix
Disponível na Netflix, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias retrata o período da ditadura militar brasileira a partir do olhar de Mauro, um garoto de 12 anos que tem a vida transformada inesperadamente.
Em 1970, seus pais saem “de férias”, expressão usada para ocultar que estão sendo perseguidos pelo regime. Sem entender a situação política, o menino é deixado na casa do avô em São Paulo, que adoece repentinamente, obrigando Mauro a lidar com uma nova realidade sem explicações claras sobre o que está acontecendo.
A narrativa se passa em meio ao clima da Copa do Mundo, que monopoliza a atenção do país. Enquanto isso, Mauro se adapta à comunidade judaica do bairro do Bom Retiro, encontra novos vínculos e convive com vizinhos que passam a fazer parte de sua rotina. 3
O filme destaca os impactos da repressão política na vida civil e na formação emocional de uma criança em um período turbulento da história brasileira.
