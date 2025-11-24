fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/11/2025 às 8:57
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Nesta terça-feira (25), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Incontrolável.

Ficha Técnica:

Incontrolável

Título Original: Unstoppable

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2010

Diretor: Tony Scott

Elenco: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Kevin Dunn, Kevin Corrigan

Classe: Ação

Sinopse:

Trem carregado de produtos tóxicos está desgovernado e um condutor e um maquinista experiente precisam evitar que uma cidade seja destruída.

