Haysam Ali revela novo papel que aborda o estigma da AIDS: “Completamente mergulhado”
O ator e ex-participante de A Fazenda, Haysam Ali, revelou seu mais novo e desafiador projeto: integrar o elenco da aclamada peça da Broadway, “Angels in America”. O anúncio foi feito durante sua participação no amfAR Las Vegas 2025, tradicional baile beneficente.
Em conversa com o Portal IG, momentos antes de marcar presença no evento, Haysam Ali destacou a importância de seu novo papel por abordar diretamente o estigma da AIDS.
“Estou completamente mergulhado nesse universo porque integro o elenco de ‘Angels in America’, que retrata um período de muita dor e estigma para a nossa comunidade”, disse ele. Sem revelar muitos detalhes, Haysam adiantou que o novo projeto estreia ainda este ano.
Haysam também celebrou a iniciativa do baile. “É essencial existir uma organização dedicada à pesquisa científica sobre a AIDS, que fala sobre a prevenção do HIV e oferece educação sobre o tratamento adequado. Quando recebi o convite do Roberto Cavalli, não pensei duas vezes antes de sair de Los Angeles para prestigiar”, contou ele.
