Haysam Ali revela novo papel que aborda o estigma da AIDS: “Completamente mergulhado”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ator e ex-participante de A Fazenda, Haysam Ali, revelou seu mais novo e desafiador projeto: integrar o elenco da aclamada peça da Broadway, “Angels in America”. O anúncio foi feito durante sua participação no amfAR Las Vegas 2025, tradicional baile beneficente.

Em conversa com o Portal IG, momentos antes de marcar presença no evento, Haysam Ali destacou a importância de seu novo papel por abordar diretamente o estigma da AIDS.

“Estou completamente mergulhado nesse universo porque integro o elenco de ‘Angels in America’, que retrata um período de muita dor e estigma para a nossa comunidade”, disse ele. Sem revelar muitos detalhes, Haysam adiantou que o novo projeto estreia ainda este ano.

Haysam também celebrou a iniciativa do baile. “É essencial existir uma organização dedicada à pesquisa científica sobre a AIDS, que fala sobre a prevenção do HIV e oferece educação sobre o tratamento adequado. Quando recebi o convite do Roberto Cavalli, não pensei duas vezes antes de sair de Los Angeles para prestigiar”, contou ele.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br