Novela da Globo com Gustavo Mioto como protagonista ganha data de estreia
A novela vertical, Cinderela e o Segrego do Pobre Milionário, que tem Gustavo Mioto como protagonista, vai ser lançada dia 12 de dezembro, com 50 capítulos, de apenas dois minutos.
Basicamente, a trama conta a história de Diego (Gustavo Mioto), um milionário que se finge de pobre para conquistar a jovem Cindy (Maya Aniceto), uma mãe solo e que tem talento na música.
Por falar em novela vertical, Tudo Por Uma Segunda Chance, que tem Jade Picon de vilã e Daniel Rangel de mocinho, estreia dia 25 de novembro. A trama também conta com Vanessa Gerbelli, Debora Ozório, Ruan Aguiar e Isacque Lopes.
A novela Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário será disponibilizada no Globoplay. Os sete primeiros capítulos serão compartilhados gratuitamente, os outros somente para assinantes na plataforma.
