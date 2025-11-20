Rinaldi Faria foi responsável por tirar SBT de caos financeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rinaldi Faria, que foi demitido do SBT, apesar de todas as polêmicas, foi um dos responsáveis em tirar a emissora de Silvio Santos do caos financeiro em que se encontrava.

Segundo o site TV Pop, o empresário conseguiu que a emissora economizasse cerca de R$ 100 milhões em um ano. A rede de Silvio Santos, antes dele, chegou a hipotecar parte do Centro de Televisão da Anhanguera, como uma garantia dos inúmeros empréstimos feitos pelo canal.

Em seu perfil nas redes sociais, Rinaldi Faria fez questão de ressaltar que não tinha inimizade com Silvio Santos, como foi ventilado nesta semana.

“Como a própria Dani já disse: ‘Rinaldi era um dos grandes amigos do meu pai‘. Encontrei o Silvio inúmeras vezes, inclusive em sua casa, e jamais houve qualquer desconforto entre nós”, desabafou.

