Rinaldi Faria desabafa sobre saída polêmica no SBT e nega ‘climão’ com Silvio Santos
Rinaldi Faria, que atuava na Superintendência Artística e de Programação, deu detalhes do seu desligamento do SBT, marcado por muitas polêmicas, nas redes sociais. O empresário reforçou que não aconteceu nenhuma “crise” nos bastidores.
“O ciclo de um ano que combinamos se encerrou agora, exatamente como previsto. Não houve demissão, ruptura, crise ou conflito. Apenas o cumprimento de um acordo profissional transparente”, explicou. Ele ainda reforçou que vai permanecer dando consultoria para a emissora. “A partir de agora não mais pessoalmente e diariamente, mas permanecerei dando consultoria ao SBT e cuidando de negociações estratégicas e importantíssimas dos principais contratos da companhia”, disse.
Em outro trecho do comunicado, Rinaldi esclareceu sobre os boatos de que Silvio Santos não tinha a menor simpatia por ele. “Como a própria Dani já disse: ‘Rinaldi era um dos grandes amigos do meu pai‘. Encontrei o Silvio inúmeras vezes, inclusive em sua casa, e jamais houve qualquer desconforto entre nós”, esclareceu.
Rinaldi Faria prometeu dar a maior atenção à sua família e vários outros negócios em que possui, como o Patati Patatá. “A partir de agora, retorno ao foco integral nas minhas empresas — o Patati Patatá, a Rede Mais Família e os projetos que sigo construindo com a força do trabalho e com a direção de Deus. Também volto a dedicar mais tempo à minha família: meus 3 filhos, meus 6 netos e minha esposa, Nadia, minha companheira há 33 anos”.
