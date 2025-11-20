Jornal da Cultura bomba na audiência e volta a ser relevante
Clique aqui e escute a matéria
O Jornal da Cultura, agora no comando de Rodrigo Piscitelli, voltou a incomodar a concorrência. Na última segunda-feira (17), chegou a conquistar um empate com o SBT durante 21 minutos não consecutivos no horário.
Segundo o TV Pop, o telejornal conquistou o impressionante 1,4 ponto em sua média e pico de 1,9 ponto, durante o período entre 21h e 22h. A emissora fez a Band comer poeira com a exibição de novela turca e o Show da Fé.
Recentemente, quem pediu demissão da emissora foi a jornalista Karyn Bravo, que comandava o Jornal da Cultura. Nas redes sociais, ela explicou o real motivo para tomar a decisão drástica.
“Há alguns meses, recebi o convite para integrar o time de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senti-me profundamente honrada — e, confesso, com o coração dividido após 25 anos dedicados à televisão. Depois de muita reflexão, decidi aceitar esse novo desafio, pronta para escrever um novo capítulo da minha trajetória”, disse.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br