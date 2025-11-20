fechar
Danilo Gentili vibra com demissão de Rinaldi Faria do SBT

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 20/11/2025 às 15:49
Danilo Gentili, apresentador do The Noite, não economizou na ironia, assim que soube da demissão de Rinaldi Faria, que pertencia ao cargo de Superintendência Artística e de Programação, do SBT.

“Se você quer sumir, fale com o Patati. Se você quer chorar, fale com o Patatá”, disparou na rede social X. Em seu perfil na rede social, Rinaldi Faria esclareceu que sempre teve um bom relacionamento com Silvio Santos, após sair notícias de que o empresário não o suportava.

Como a própria Dani já disse: ‘Rinaldi era um dos grandes amigos do meu pai‘. Encontrei o Silvio inúmeras vezes, inclusive em sua casa, e jamais houve qualquer desconforto entre nós”, esclareceu.

Por falar em Danilo Gentili, o apresentador deve renovar seu contrato com o SBT. Segundo a coluna Outro Canal, a situação vai se resolver daqui a alguns dias.

