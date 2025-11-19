Vamos Consertar o Mundo na Netflix: Comédia argentina investiga paternidade e vínculos afetivos
O filme Vamos Consertar o Mundo, disponível na Netflix, acompanha David, apresentador de um programa popular que vê sua vida mudar ao descobrir que Benito, o menino que considera seu filho, pode não ter relação biológica com ele.
A revelação surge durante um exame solicitado pela mãe da criança, o que coloca em dúvida toda a construção familiar que David imaginava ter.
Diante da incerteza, ele decide viajar com Benito para encontrar o verdadeiro pai do garoto, iniciando uma busca que expõe segredos, reconciliações e conflitos pessoais. A narrativa mostra como ambos lidam com a possibilidade de separação e com a redefinição do papel de cada um dentro dessa relação.
Dirigido por Ariel Winograd, o longa explora temas como paternidade afetiva, responsabilidade emocional e reconstrução familiar. A produção apresenta situações que evidenciam o contraste entre laços biológicos e vínculos desenvolvidos pela convivência.
