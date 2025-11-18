fechar
Vídeo inédito da 2ª temporada de Percy Jackson e os Olimpianos destaca o retorno de Luke Castellan

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/11/2025 às 7:05
A série Percy Jackson e os Olimpianos revelou uma nova prévia da segunda temporada, trazendo como grande destaque o retorno de Luke Castellan, interpretado por Charlie Bushnell. O vídeo antecipa a importância do personagem na adaptação de O Mar de Monstros, obra que dá sequência à saga escrita por Rick Riordan.

Na nova fase, Percy, vivido por Walker Scobell, volta ao Acampamento Meio-Sangue um ano após os acontecimentos da primeira temporada. Ao chegar, ele descobre que Grover, interpretado por Aryan Simhadri, está desaparecido, o que desencadeia sua próxima missão: atravessar o Mar de Monstros em busca do lendário Velocino de Ouro, peça essencial para salvar o acampamento.

A prévia reforça a atmosfera mais intensa desta nova etapa e sugere que Luke terá participação direta nos conflitos que aguardam Percy e seus aliados. Com aparência renovada, ação ampliada e mais elementos da mitologia em destaque, a série se prepara para expandir o universo que conquistou o público na estreia.

Os novos episódios de Percy Jackson e os Olimpianos chegam ao Disney+ em 10 de dezembro de 2025.

