4 séries com Wagner Moura que rendem uma maratona imperdível
Wagner Moura é um dos grandes nomes do cinema e da televisão brasileira, e também vem se destacando em produções internacionais. Com papéis marcantes e uma presença de cena inconfundível, o ator conquistou o público e a crítica ao redor do mundo. Se você é fã do trabalho de Moura ou está em busca de boas séries para maratonar, confira quatro produções imperdíveis com o ator disponíveis no streaming.
1. Ladrões de Drogas (Apple TV+)
A nova série Ladrões de Drogas, estrelada por Wagner Moura, estreou na Apple TV+ em março de 2025. Baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, a produção mistura ação e suspense em uma trama cheia de reviravoltas. A história acompanha dois amigos delinquentes da Filadélfia que, fingindo ser agentes da DEA, invadem uma casa no interior para realizar um roubo. No entanto, o plano rapidamente sai do controle, colocando a dupla no centro de uma perigosa operação ao exporem um dos maiores esquemas de tráfico de drogas da costa leste dos EUA. Além de Wagner Moura, o elenco conta com Brian Tyree Henry, Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen e Ving Rhames.