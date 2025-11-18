fechar
4 séries com Wagner Moura que rendem uma maratona imperdível

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/11/2025 às 7:05
Wagner Moura é um dos grandes nomes do cinema e da televisão brasileira, e também vem se destacando em produções internacionais. Com papéis marcantes e uma presença de cena inconfundível, o ator conquistou o público e a crítica ao redor do mundo. Se você é fã do trabalho de Moura ou está em busca de boas séries para maratonar, confira quatro produções imperdíveis com o ator disponíveis no streaming.

1. Ladrões de Drogas (Apple TV+)

A nova série Ladrões de Drogas, estrelada por Wagner Moura, estreou na Apple TV+ em março de 2025. Baseada no livro homônimo de Dennis Tafoya, a produção mistura ação e suspense em uma trama cheia de reviravoltas. A história acompanha dois amigos delinquentes da Filadélfia que, fingindo ser agentes da DEA, invadem uma casa no interior para realizar um roubo. No entanto, o plano rapidamente sai do controle, colocando a dupla no centro de uma perigosa operação ao exporem um dos maiores esquemas de tráfico de drogas da costa leste dos EUA. Além de Wagner Moura, o elenco conta com Brian Tyree Henry, Marin Ireland, Kate Mulgrew, Nesta Cooper, Amir Arison, Dustin Nguyen e Ving Rhames.

2. Narcos (Netflix)

Um dos primeiros grandes papéis de Wagner Moura no cenário internacional foi como Pablo Escobar, em Narcos, série da Netflix que fez muitos brasileiros entrarem de vez no mundo da plataforma de streaming. O diretor e parceiro do ator nos dois Tropa de Elite, José Padilha, levou o ator para interpretar o narcotraficante colombiano e repetiu a dobradinha de sucesso dos filmes do Capitão Nascimento. O Escobar de Wagner Moura não só foi elogiado pelo público e crítica, como até hoje rende diversos memes e é um baita cartão de visita do ator por onde passa. E, claro, ainda gerou uma amizade fofa do ator com Pedro Pascal.

3. Sr. & Sra. Smith (Prime Video)

O quarto episódio de Sr. & Sra. Smith, do Prime Video, trouxe uma grande surpresa para os desavisados. Wagner Moura aparece durante todo o capítulo como um outro “John”, nome do agente interpretado por Donald Glover. Simpático no início e estranho ao longo da história, Moura esbanja carisma – e uma risada estilo Carlos Alberto de Nóbrega, de A Praça É Nossa – ao lado de Glover e Maya Erskine. Há mais surpresas ao longo da série, então se você ainda não viu, corre que vale a pena!

4. Iluminadas (Apple TV+)

Em 2022, Wagner Moura interpretou o jornalista Dan, em Iluminadas, da Apple TV+. Estrelada por Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), a série acompanha uma arquivista de jornal de Chicago que passa por um ataque traumático. Ela descobre um assassinato com detalhes semelhantes à sua história e do personagem do brasileiro e tenta desvendar a identidade do assassino. Para participar da produção, o ator exigiu que o personagem fosse brasileiro e em vários momentos da história fala em português com o filho.

