Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/11/2025 às 8:32
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana - Observatório da TV

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 17/11/2025

Sessão da Tarde

Truque de Mestre

Título Original: Now You See Me

País de Origem: Americana, francesa

Ano de Produção: 2013

Diretor: Louis Leterrier

Elenco: Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Mark Ruffalo

Classe: Suspense

Sinopse

Daniel é o líder do grupo de ilusionistas chamado The Four Horsemen. Enquanto encanta o público com suas mágicas, o grupo rouba bancos em outro continente.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 19/11/2025

Sessão da Tarde

O Príncipe Esquecido

Título Original: The Lost Prince Aka: Le Prince Oublié

País de Origem: Belga

Ano de Produção: 2020

Diretor: Michel Hazanavicius

Elenco: Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye, Néotis Ronzon

Classe: Aventura

Sinopse

Djibi conta à filha contos de fadas todas as noites. Anos depois, ela começa a superar o ritual e seu pai, que luta para permanecer o herói da vida dela.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 20/11/2025

Sessão da Tarde

Ó Paí, Ó 2

Título Original: Ó Paí, Ó 2

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2023

Diretor: Viviane Ferreira

Elenco: Lázaro Ramos, Dira Paes, Érico Brás, Edvana Carvalho, Valdinéia Soriano

Classe: Comédia

Sinopse

Roque se prepara para lançar seu primeiro sucesso. Enquanto isso, Dona Joana enfrenta a perda dos filhos e Neuzão perde seu bar para uma galera mau-caráter.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 21/11/2025

Sessão da Tarde

George Foreman: Sua História

Título Original: Big George Foreman: The Miraculous Story Of The Once And Future Heavyweight Champion Of The World

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2023

Diretor: George Tillman Jr.

Elenco: Khris Davis, Forest Whitaker, Sonja Sohn

Classe: Drama

Sinopse

A história de George Foreman, que foi capaz de canalizar toda a raiva que sentia e transformá-la em motivação no boxe, alcançando um estrondoso sucesso.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

