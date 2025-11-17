Globo Rural mostra audiência absurda em 2025 e faz até Luciano Huck comer poeira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Globo Rural, programa das manhãs de domingo da emissora, continua rendendo ótima audiência para a emissora, um verdadeiro fenômeno, vide que chega a ser mais visto, em algumas capitais, do que o Domingão com Huck.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, com dados compartilhados pela Kantar Ibope, a atração rural acumula uma média de 10 pontos no PNT, que mede as 15 principais capitais do país. A atração atingiu mais de 87,6 milhões somente este ano.

Na Grande São Paulo, o programa acumula mais de 10 pontos. Já nas outras capitais, como Belém (PA), Salvador (BA) e Porto Alegre (RS), o Globo Rural chega a picos de 14 pontos na audiência. Algum incomum para uma faixa de 8h30 às 10h, em pleno domingo.

O Domingão com Huck, em sua primeira parte, não tem a mesma visibilidade que o Globo Rural. A atração comandada por Nelson Araújo acumulou 10 contra 9 do programa de Luciano Huck, somente na Grande São Paulo. Para 2026, a emissora não vai mexer em time que está ganhando. Logo, se mantêm os apresentadores Helen Martins, Nelson Araújo e Cristina Vieira.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br