Domingo Maior – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 17/11/2025 às 8:32
Neste domingo (16), às 00h20, no Domingo Maior, a TV Globo exibe o filme O Negociador.

Ficha Técnica:

O Negociador

Título Original: The Negotiator

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 1998

Diretor: F Gary Gray

Elenco: Samuel L Jackson, Kevin Spacey, David Morse, Ron Rifkin, John Spencer, J T Walsh

Classe: Ação

Sinopse:

Acusado de desfalque e assassinato, um especialista em negociação toma um grupo de reféns sob seu controle na tentativa de descobrir os verdadeiros culpados.

