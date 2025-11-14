Sem ter novas oportunidades em novelas, Bia do Brás vai parar em novo reality show
Beatriz Reis, a Bia do Brás, será a apresentadora digital do reality de pegação Túnel do Amor, no Multishow. A atração estreia na próxima quarta-feira (19).
Com apresentação de Ana Clara, o reality reúne duplas de amigos dentro de duas casas interligadas por um túnel, e um tem que ajudar o outro a arrumar alguém para se relacionar. O reality show já teve apresentação de Marcos Mion, assim que ele chegou à Globo, mas logo foi assumido de vez por Ana Clara.
Até o momento, a ex-BBB só teve oportunidade como atriz na Globo em uma participação na novela Família é Tudo, de Daniel Ortiz, em 2024. Na época, ela fez a apresentadora Selminha Veneno, que infernizou bastante a Andrômeda, papel de Ramille.
Bia do Brás, desde que saiu do BBB 24, é agenciada pela Globo, via empresa ViU, que tem outros talentos da emissora, como Tadeu Schmidt, Gil do Vigor e Eliana. A atriz é figura carimbada no mercado de publicidades.
