Sem ter novas oportunidades em novelas, Bia do Brás vai parar em novo reality show

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Beatriz Reis, a Bia do Brás, será a apresentadora digital do reality de pegação Túnel do Amor, no Multishow. A atração estreia na próxima quarta-feira (19).

Com apresentação de Ana Clara, o reality reúne duplas de amigos dentro de duas casas interligadas por um túnel, e um tem que ajudar o outro a arrumar alguém para se relacionar. O reality show já teve apresentação de Marcos Mion, assim que ele chegou à Globo, mas logo foi assumido de vez por Ana Clara.

Até o momento, a ex-BBB só teve oportunidade como atriz na Globo em uma participação na novela Família é Tudo, de Daniel Ortiz, em 2024. Na época, ela fez a apresentadora Selminha Veneno, que infernizou bastante a Andrômeda, papel de Ramille.

Bia do Brás, desde que saiu do BBB 24, é agenciada pela Globo, via empresa ViU, que tem outros talentos da emissora, como Tadeu Schmidt, Gil do Vigor e Eliana. A atriz é figura carimbada no mercado de publicidades.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br