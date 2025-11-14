Para Sempre Alice: Retrato da perda de memória estreia no Prime Video com sensibilidade e precisão
O filme Para Sempre Alice, dirigido por Richard Glatzer e Wash Westmoreland, acompanha a trajetória da professora de linguística Alice Howland, interpretada por Julianne Moore, após receber o diagnóstico de Alzheimer precoce.
A produção, lançada em 2014, apresenta a evolução clínica da doença e suas implicações na rotina da personagem, que precisa reorganizar sua vida pessoal e profissional diante da perda progressiva de memória.
A narrativa destaca o impacto do diagnóstico sobre a dinâmica familiar. O marido, vivido por Alec Baldwin, e os filhos, interpretados por Kate Bosworth e Kristen Stewart, lidam de maneiras distintas com as mudanças que surgem ao longo do processo. O enredo expõe etapas do tratamento, adaptações cotidianas e a busca por autonomia em meio às limitações crescentes.
Com foco na representação de uma condição neurológica de início precoce, o filme apresenta situações clínicas, sintomas e desafios enfrentados por pacientes e cuidadores. A obra segue uma estrutura centrada na evolução da doença, reforçando os aspectos médicos e sociais envolvidos na convivência com o Alzheimer.
