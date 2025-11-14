Ingresso para o Paraíso: Comédia romântica sobre reconciliação e família no Prime Video
O filme Ingresso para o Paraíso, dirigido por Ol Parker, apresenta George Clooney e Julia Roberts como David e Georgia Cotton, dois ex-cônjuges que colocam suas diferenças de lado ao descobrir que a filha, Lily, decidiu se casar após uma viagem a Bali.
Preocupados com a rapidez da decisão, eles embarcam juntos rumo à ilha com o objetivo de impedir o casamento, acreditando que a jovem está repetindo erros do passado.
A narrativa acompanha o reencontro dessa família em meio a paisagens tropicais e costumes locais, destacando a convivência forçada entre os pais e o futuro genro da protagonista. Enquanto tentam desfazer o noivado, David e Georgia revivem antigas tensões, ao mesmo tempo em que precisam lidar com situações culturais que desafiam suas próprias convicções.
O filme também mostra o ponto de vista de Lily, que busca construir sua vida longe da pressão familiar, equilibrando expectativas e escolhas pessoais. A produção reúne elementos de relação familiar, choque cultural e reconexão, compondo uma história centrada nas decisões que moldam os caminhos afetivos e profissionais de cada personagem.
