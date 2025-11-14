Código Alarum: Ação e espionagem se cruzam em nova produção disponível no Prime Video
O filme Código Alarum, dirigido por Michael Polish e lançado em 2025, apresenta a história de Joe e Lara Travers, um casal de ex-agentes que tenta viver de forma anônima após abandonar suas atividades no serviço secreto.
A trama se inicia quando um pen drive altamente confidencial cai de um avião e acaba nas mãos de Joe, desencadeando uma perseguição conduzida por diferentes forças de inteligência internacionais.
Entre os agentes envolvidos na caçada está Chester, vivido por Sylvester Stallone, encarregado de recuperar o material sensível e neutralizar qualquer ameaça associada ao dispositivo. A presença do artefato expõe o casal a uma rede clandestina conhecida como ALARUM, responsável por operar missões paralelas e manipular informações estratégicas.
Ao longo da narrativa, Joe e Lara precisam retomar técnicas que haviam deixado para trás, enfrentando emboscadas, tentativas de captura e conflitos internos. Com aproximadamente 95 minutos de duração, o filme estrutura-se em torno de conspirações, operações secretas e disputas entre diferentes grupos que buscam controlar dados decisivos para segurança global.
