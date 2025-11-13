fechar
José do Egito: o que esperar do novo spin-off de The Chosen

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 13/11/2025 às 19:03
O universo de The Chosen vai ganhar uma nova produção derivada: José do Egito, minissérie que promete explorar um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento. A novidade foi confirmada pelo criador da franquia, Dallas Jenkins, que revelou em entrevista ao The Relevant Podcast que a história será contada em formato limitado, com apenas uma temporada. Segundo ele, a escolha foi feita por considerar a trajetória de José uma narrativa poderosa o suficiente para se sustentar como um arco fechado.

Diferente da série principal, que acompanha a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, José do Egito mergulhará em um período anterior, revelando as origens de muitas das estruturas espirituais e culturais que influenciariam as gerações seguintes. Jenkins destacou os paralelos entre José e Jesus, apontando que ambos enfrentaram provações, traições e tiveram papel decisivo na história da fé. A minissérie mostrará um mundo ainda sem leis consolidadas, em que os personagens agem movidos por suas emoções e limitações humanas.

O showrunner também ressaltou que a trama de José funciona como a base para a futura libertação conduzida por Moisés. Ao levar o povo hebreu para o Egito, o personagem interpretado na nova produção prepara, de forma indireta, o cenário que mais tarde dará origem à história do Êxodo. Essa ligação simbólica reforça o propósito da minissérie: conectar os eventos bíblicos de forma emocional e cronológica dentro do universo expandido de The Chosen. Na trama, Adam Hashmi, conhecido por Bridgerton e Criminal Minds, viverá José.

Enquanto José do Egito ainda não tem data de estreia confirmada, a quinta temporada de The Chosen: Os Escolhidos já está disponível. A produção, estrelada por Jonathan Roumie, mostra os últimos dias de Jesus e os eventos que mudaram a história da humanidade. As primeiras temporadas também estão disponíveis no Prime Video, Globoplay, Apple TV+ e Netflix, além de exibições exclusivas nos cinemas brasileiros. Com o spin-off, Dallas Jenkins promete oferecer aos fãs uma nova perspectiva sobre fé, destino e redenção, temas que continuam sendo a alma de toda a franquia.

